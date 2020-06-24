"الجبير" يستقبل سفير موريشيوس لدى المملكة

بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن.

وجرى خلال الاستقبال بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

عادل الجبير

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24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441 04:33 PM

بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها

"الجبير" يستقبل سفير موريشيوس لدى المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن.

وجرى خلال الاستقبال بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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عادل الجبير

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