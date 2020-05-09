بالفيديو.. متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 30% لمواطنين و70% غير سعوديين

140 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت الموافق 9/ 5/ 2020م، إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 30% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 70% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 140 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1024 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 10144 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 239 متوفىً.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا