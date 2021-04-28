"الشؤون الإسلامية" بنجران و"بصائر" توقعان اتفاقية شراكة

وقعت، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للشؤون الصحية بنجران، ممثلة بمديرها العام، الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، وجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة "بصائر"، ممثلة بمديرها التنفيذي، عبد الله آل تاليه.

تهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك في تنفيذ أهداف حملة "بالتزامنا نسلم"، للتوعية بأهمية أخذ اللقاح والالتزام بالتدابير الصحية، والتنسيق لاستضافة عدد من الأطباء المتحدثين باللغات التالية: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفلبينية، اللغة الأوردو، اللغة المليبارية، اللغة البنغالية.



وتأتي هذه الشراكات، ضمن أهداف جمعية "بصائر" التوعوية لجميع شرائح المجتمع بشتى اللغات، والتي تساهم في تحقيق رؤية الجمعية ورسالتها.