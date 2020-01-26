رداً على اشتراط إيران رفع العقوبات للتفاوض مع واشنطن.. "ترامب": لا شكراً

"ظريف" جدد عرض طهران رغم رفض الرئيس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران من أجل التفاوض معها، وذلك ردًا على مقابلة نشرتها صحيفة دير شبيجل مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أشار فيها إلى استعداد بلاده للتفاوض مع واشنطن في حال رفعت العقوبات، بحسب ما أفادت "رويترز" اليوم (الأحد).

وقال "ترامب" في تغريدة نشرها بالإنجليزية ولاحقًا بالفارسية في وقت متأخر من مساء أمس: "إن وزير الخارجية الإيراني ذكر أن إيران ترغب في التفاوض مع الولايات المتحدة لكنها تريد رفع العقوبات. لا شكرًا!".

وبدوره، رد "ظريف" اليوم بنشر مقتطف من مقابلة دير شبيجل التي نشرت الجمعة، مشيرًا إلى أن إيران لا تزال منفتحة على المفاوضات مع أمريكا إذا رفعت العقوبات.

ووصلت درجة التوتر بين إيران والولايات المتحدة لأعلى مستوياتها في عقود، بعد أن قتلت واشنطن القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة في بغداد في الثالث من يناير (كانون الثاني)؛ مما دفع إيران لإطلاق صواريخ على قواعد في العراق تضم قوات أمريكية بعد أيام.