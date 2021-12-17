منذ إطلاقه في 2011م.. نصف مليون طالب وطالبة أدّوا مقياس "موهبة"

يهدف إلى اكتشاف الطلبة ذوي القدرات المرتفعة على مستوى 4 أبعاد

تواصل هيئة تقويم التعليم والتدريب أداء رسالتها والسعي نحو أهدافها، بالتعاون والتكامل مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم؛ تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي يتضمن توسيع نطاق برامج اكتشاف الموهوبين، ودعمهم والاستثمار فيهم في جميع المجالات "الثقافية، والعلمية، والرياضية، والرقمية"، وتمثّل اختبارات كشف الموهبة إحدى أهم حلقات هذه الجهود.

وتتضمّن المبادرة إنشاء وطرح اختبارات إلكترونية تعقدها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم لاكتشاف وتحديد الموهوبين، في عمل مشترك يضمن المواءمة ويتجنب تضييع الجهود وتكرار طرق اكتشافهم.

وأكدت الهيئة، ممثلةً بالمركز الوطني للقياس، أن قرابة نصف مليون طالبٍ وطالبة أدوا مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة منذ بداية إطلاقه بشكل فعلي عام 2011م بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) ووزارة التعليم، حيث بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء المقياس (200.112) طالبًا و(230.959) طالبة، ويهدف المقياس إلى اكتشاف الطلبة ذوي القدرات المرتفعة في أربعة أبعاد، هي: المرونة العقلية، والاستدلال العلمي والميكانيكي، والاستدلال اللغوي وفهم المقروء، والاستدلال الرياضي والمكاني.

ويهدف المقياس إلى التعرف على الموهوبين والمبدعين في صفوف التعليم العام في المملكة في المجالات المذكورة وفق منهجية تحقق الدقة والعدالة في اختيار الموهوبين والمبدعين.

ويتيح مقياس "موهبة" إمكانية تطبيقه على أعداد كبيرة من الطلبة، حيث طوّرت الهيئة بالتعاون مع "موهبة" مقاييس الموهبة والإبداع بعد دراسة مستفيضة ومراجعة للأدبيات العلمية والمقاييس والأدوات العالمية في مجال التعرف على الموهوبين والمبدعين، لتكون متوافقة مع آخر التطورات العلمية وملائمةً للبيئة العربية عامة، والبيئة الخليجية خاصة.

وتقوم مؤسسة "موهبة" باستخدام هذا المقياس كأداة لاكتشاف الطلبة الموهوبين وتوجيههم نحو البرامج المناسبة لقدراتهم، كما تقوم وزارة التعليم بالتعاون مع موهبة بترشيح الطلاب وتتابع تسجيلهم وتتأكد من أحقيتهم لدخول الاختبار.

ويستهدف المقياس طلبة صفوف مراحل التعليم العام في جميع المدارس في المملكة، حيث يطبق المقياس على ثلاثة مستويات؛ المستوى الأول على طلبة الصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي، والمستوى الثاني على طلبة الصف السادس الابتدائي والأول والثاني المتوسط، أما المستوى الثالث فيطبق على طلبة الصف الثالث المتوسط والأول الثانوي، ويتم الترشيح من قبل وزارة التعليم (المعلمين) أو من قبل أولياء أمور الطلبة، للاستفادة من الرعاية التي تقدمها "موهبة" في برامجها الإثرائية والخدمات المتنوعة.

ويقدم الاختبار حالياً من خلال المقرات المحوسبة التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب الموزعة على مدن ومحافظات المملكة باللغتين العربية والإنجليزية، ويمكن للطالب اختيار اللغة التي يرغب أداء الاختبار بها عند التسجيل في الاختبار، كما أن التسجيل متاح حاليًا للطلاب والطالبات، وسيكون موعد تطبيق المقياس خلال الفترة من 29/ 5/ 1443هـ وحتى 2/ 7/ 1443هـ، الموافق 2/ 1/ 2022م وحتى 3/ 2/ 2022م.

وتدعو الهيئة الطلاب والطالبات للاستفادة من التسجيل في مقياس موهبة الذي سينتهي في 25 ديسمبر 2021م، كما تدعو الطلبة لمتابعة حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها، والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كتطبيق الهيئة المتوفر على متجري آبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر @Eteccare، لتقديم الخدمات المساندة والإجابة عن جميع الاستفسارات.