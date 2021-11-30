"إتقان" تواصل حملاتها التسويقية لخمسة مشاريع ومنتجات عقارية بمناطق المملكة

لبيع فنادق ومنتجعات وأراضٍ ومخططات بمدن رئيسية ومتنوعة الاستثمار

تواصل شركة إتقان العقارية حملاتها التسويقية لخمس مشاريع ومنتجات عقارية مميزة في مناطق المملكة هي: "مخطط مستودعات طيبة النموذجي بجنوب الرياض وأرض السلي الخام الواقعة داخل حدود مدينة الملك سلمان الصناعية جنوب العاصمة الرياض، وبرج فندق البستان طيبة، أشهر الفنادق الاستثمارية بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة، وأرض الدائري الثاني الواقعة بحي المبعوث بالحرة الشرقية وسط المدينة المنورة وبقرب الحرم النبوي، و"لؤلؤة ينبع" أكبر منتج سياحي في مدينة ينبع، وذلك استعداداً لبيعها عبر البيع المباشر أو بالمزادات العلنية، في إطار مشاريعها العقارية المتنوعة والمتميزة في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي إطلاق "إتقان" للحملات التسويقية للحملات الخمسة في ظل انتعاش السوق العقارية بالمملكة وتزامنًا مع القرارات الاقتصادية والحركة الصناعية الكبيرة التي تشهدها المملكة وتهيئة بيئة صناعية جاذبة وناجحة، وتماشياً مع الحراك الكبير الذي تطرحه إتقان، ويعكس الحركة العقارية الناهضة والمتنامية والتي تأتي نتيجة لثقة المستثمرين وما تتمتع به إتقان من خبرة ومهارة في تسويق العقارات الكبيرة والمهمة.

وتأتي أولى الحملات التسويقية التي تواصل تسويقها مخطط مستودعات طيبة النموذجي بجنوب العاصمة الرياض بالمزاد العلني والذي تقدر مساحته الإجمالية بـ (1.000.000) متر مربع والمساحة الصافية للمخطط قرابة (600.000) متر مربع والذي يضم 107 قطع من أراضي المستودعات والتجارية، حيث يتميز المخطط بموقعه ومحاط بكافة الخدمات ما يشكل فرصة كبيرة للشركات والمستثمرين.

كما يتميز مخطط مستودعات طيبة النموذجي بموقعه الاستراتيجي بالقرب من طريق الخرج القديم والدائري الثاني ضمن مناطق محيطة ذات حركة وكثافة جيدة للأنشطة التجارية والتخزين، حيث يتمركز بحي طيبة الذي يعد من أولى المناطق ذات الاهتمام بالمستودعات والذي تحيط به شبكة طرق مما يسهم في تعدد المداخل وسهولة الحركة.

فيما جاءت الحملة التسويقية الثانية لبيع أرض السلي الخام الواقعة بحي المشاعل بالسلي داخل حدود مدينة الملك سلمان الصناعية جنوب العاصمة الرياض، والتي تقدر مساحتها الإجمالية بـ (143.637.48) مترًا مربعًا، والتي تعتبر أفق الاستثمار الصناعي وذات العوائد المستدامة بموقعها المتميز بعاصمة الاستثمار، ومما يميز أرض السلي هو تعدد وتنوع مجالات الاستثمار فيها كأراضٍ تجارية وخدمية وصناعية ووقعها في عمق العاصمة الصناعي والتجاري التي تتمركز فيها المدن والمصانع.

وجاءت الحملة التسويقية الثالثة تحت شعار اقتناص لا انتظار، لتسويق فندق "برج فندق البستان طيبة" أشهر الفنادق الاستثمارية بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة، والذي يقع على بعد 200 متر من المسجد النبوي، ويعد الفرصة الاستثمارية في مدينة التجارة والمهارة مقصد ملايين المسلمين بالعالم، حيث تقدر المساحة الإجمالية لبناء الفندق تقدر بـ (7.256.5) متر مربع على الأرض الصافية مساحتها بـ (540) متر مربع ويحوي 170 وحدة سكنية متوزعة على 15 دورًا وتخدمها 4 مصاعد، كما يضم الفندق 3 محلات تجارية وتتوفر فيه كامل الخدمات التي تجذب زوار المدينة المنورة.

فيما جاءت الحملة الرابعة التسويقية لبيع أرض الدائري الثاني الواقعة بحي المبعوث بالحرة الشرقية وسط المدينة المنورة وبقرب الحرم النبوي، على مساحة إجمالية تقدر بــ (73.838.15) متر مربع، تتنوع استخداماتها ما بين تجاري وسكني وتحيط بها الخدمات، حيث تعد الفرصة للاستثمار الذي يحقق التنمية الشاملة في المدينة التي يقصدها الملايين من الزائرين سنوياً.

وكانت الحملة التسويقية الخامسة التي أطلقتها "إتقان" لبيع "منتجع لؤلؤة ينبع" أكبر منتجع سياحي في ينبع البحر مدينة الأصول التاريخية والاستثمار المتنوع، الذي تقدر مساحته الإجمالية بــ ( 51.321.39) متر مربع، حيث يضم فندق هرمي كبير من 12 دورًا و120 شالية و4 مطاعم عالمية وقاعات للمؤتمرات ومرافق حيوية خدمية، وبإطلالة ساحرة على البحر الأحمر ما يجعله محفزًا للمستثمرين في قطاع السياحة التي تشهد نموًا كبيرًا بفضل مشاريع وبرامج رؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أن ما يميز المشاريع والمنتجات العقارية الجاري تسويقها وقوعها بمدن رئيسية وقربها من المعالم المهمة وارتباطها للطرق الرئيسية للمدن، واكتمال الخدمات والبنية التحتية وتوفر الخدمات اللوجستية، وتنوع مجالات الاستثمار فيها وتنوع المساحات، إلى جانب مواكبة الحاجة التي فرضتها السوق العقارية الواعدة بالمملكة نتيجة الانفتاح على العالم الذي حققته رؤية المملكة 2030.