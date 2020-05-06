شرطة القصيم: ضبط ثلاثة متهمين بارتكاب جرائم سرقة المنازل والاستراحات والمركبات

المتحدث الإعلامي: جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن ضبط ثلاثة متهمين، سعوديي الجنسية (في العقد الرابع والخامس من العمر)، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة المنازل والاستراحات والمركبات، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة.

شرطة منطقة القصيم جرائم الاعتداء على الأموال

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06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 08:58 PM

المتحدث الإعلامي: جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة

شرطة القصيم: ضبط ثلاثة متهمين بارتكاب جرائم سرقة المنازل والاستراحات والمركبات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

بريدة

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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن ضبط ثلاثة متهمين، سعوديي الجنسية (في العقد الرابع والخامس من العمر)، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة المنازل والاستراحات والمركبات، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة.

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شرطة منطقة القصيم جرائم الاعتداء على الأموال

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