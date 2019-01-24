"الميموني" يقدِّم واجب العزاء للزميل "الزهراني" وذوي الفقيد الشيخ معجب

قدَّم سعد بن مقبل الميموني، محافظ الطائف، التعازي للزميل أحمد حسن الزهراني، مدير مكتب جريدة الرياض بالطائف أمين لجنة إصلاح ذات البين بالمحافظة، ولشقيقَيْ وأبناء وجماعة وذوي الفقيد عمومًا الشيخ معجب بن عبد الله الزهراني ـ رحمه الله ـ الذي وافاه الأجل المحتوم مطلع الأسبوع الحالي.

ودعا "الميموني" خلال زيارته من أجل تقديم واجب العزاء للجميع بمنزل الفقيد العليَّ القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

وأعرب الزميل "الزهراني" عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ الطائف على زيارته ومواساته لهم.. مؤكدًا أن ذلك كان له أكبر الأثر لتخفيف مصابهم وآلامهم في فقيدهم أحد أعيان الطائف وقبيلة زهران.

من جانبه، أعرب ابن الفقيد اللواء عبد الله معجب الزهراني - باسمه ونيابة عن شقيقَي والده وإخوانه وأولادهم وجماعتهم وأبناء زهران عمومًا- عن عظيم الشكر والتقدير والعرفان لمحافظ الطائف على زيارته وتعازيه للجميع، ووصوله إليهم، مؤكدًا أن ذلك كان بمنزلة البلسم الشافي لآلام فراق والدهم الغالي، داعين الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات معاليه، وأن يجزيه خير الجزاء.

وقال: إن الشكر موصول للمسؤولين والأعيان والمشايخ والجيران والأصدقاء كافة من القبائل كافة الذين قدَّموا واجب العزاء، سواء حضوريًّا أو عبر وسائل الاتصال، سائلاً العلي القدير أن يتغمد والدهم واسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، إنه سميع مجيب.