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قال: مشروع يستفيد منه 104 آلاف فرد في 15 محافظة بقيمة 6 ملايين دولار

6 آلاف مسكن إيوائي من "سلمان للإغاثة" لليمنيين.. و"الزعوري" يثمن ويفصل

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أشاد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني، نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة، الدكتور محمد سعيد الزعوري، بتوقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية لتنفيذ مشروع الدعم الإيوائي للعائلات النازحة المتضررة في اليمن، والذي يستفيد منه 104.406 أفراد بقيمة تقديرية بلغت 6 ملايين دولار.



وأوضح الوزير اليمني أن هذا المشروع له أهمية كبيرة للنازحين، خصوصًا أنه سيوفر 6 آلاف مسكن إيوائي و14 ألف حقيبة إيوائية لمساعدة الأسر النازحة، وأنه سيتم تنفيذه في 15 محافظة.



وثمن "الزعوري" دور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إغاثة الشعب اليمني، لافتًا النظر إلى أن مشاريع المركز شملت معظم الاحتياجات الإنسانية في اليمن، داعيًا المنظمات الأممية والدولية إلى الاستفادة من الدعم المقدم من المانحين في تنفيذ البرامج والمشاريع الإنسانية بما يحقق الأثر الفعلي والواقعي على الأرض، مجددًا التأكيد على حرص الحكومة على تقديم الدعم والمساندة للمنظمات لتنفيذ أعمالها الإنسانية في بلاده.