"الصحة العالمية": أول لقاح ضد "كورونا" لن يُتاح إلا بعد 18 شهرًا

الفيروس سيحمل اسم " كوفيد-19"

أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف اليوم (الثلاثاء) بأن أول لقاح ضد فيروس كورونا الجديد لن يكون متاحًا إلا بعد 18 شهرًا؛ لذا فإنه يتعيَّن عمل كل شيء الآن باستخدام الأسلحة المتاحة.

وبيَّن أن فيروس كورونا الجديد سيُطلَق عليه اسم كوفيد-19.

الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441 08:16 PM

الفيروس سيحمل اسم " كوفيد-19"

"الصحة العالمية": أول لقاح ضد "كورونا" لن يُتاح إلا بعد 18 شهرًا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف اليوم (الثلاثاء) بأن أول لقاح ضد فيروس كورونا الجديد لن يكون متاحًا إلا بعد 18 شهرًا؛ لذا فإنه يتعيَّن عمل كل شيء الآن باستخدام الأسلحة المتاحة.

وبيَّن أن فيروس كورونا الجديد سيُطلَق عليه اسم كوفيد-19.

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