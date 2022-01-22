من اليابان لأمريكا مرورًا بالفلبين.. 3 زلازل فوق الـ6 درجات تهز الأرض خلال 24 ساعة

اثنان منهما أعلنت عنهما هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية.. وطوكيو لم تحذر من تسونامي

ضربت ثلاثة زلازل بقوة 6 درجات وأكثر، الأرض خلال آخر 24 ساعة! بينهم زلزال بقوة 6 درجات هز إقليم سارانغاني في الفلبين، وآخر بقوة 6.6 درجة ضرب جنوب غرب اليابان، والثالث كان بقوة 6.3 درجة يهز مدينة أونالاسكا في ولاية ألاسكا الأمريكية.



وتفصيلًا: أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي اليوم السبت إن زلزالا بلغت قوته 6.3 درجة هز مدينة أونالاسكا في ولاية ألاسكا الأمريكية، موضحة أن الزلزال كان على عمق ثلاثة كيلومترات.



وأعلنت الهيئة نفسها، اليوم السبت، أن زلزالًا قوته 6 درجات هز إقليم سارانجاني جنوب الفلبين، موضحة أن الزلزال وقع على عمق 24 كيلومترًا.



والشهر الماضي لقي 208 أشخاص على الأقلّ مصرعهم في الفلبين جرّاء الإعصار "راي"، في أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا في السنوات الأخيرة في هذا البلد.



وقالت الشرطة: إنّ 239 شخصًا على الأقلّ أصيبوا، فيما يعتبر 52 في عداد المفقودين، بعدما اجتاح الإعصار المناطق الجنوبيّة والوسطى من الأرخبيل.



وفي اليابان قالت السلطات ووسائل الإعلام المحلية: إن زلزالًا قوته 6.6 درجة هز جنوب غرب اليابان في ساعة مبكرة من صباح السبت.



وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" بعد أن وقع الزلزال الذي كان مركزه على عمق 45 كيلومترًا في الساعة 1.08 صباحًا "1608 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة" قبالة ساحل كيوشو، وهي إحدى جزر اليابان الرئيسية الأربع الواقعة بأقصى جنوب البلاد.



وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، هز زلزال قوته 5.8 درجة جزر ريوكيو في أقصى جنوب غرب اليابان.



وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، وخفض قوته لاحقًا إلى 5.4 درجة.