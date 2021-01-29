"الصحة" تُنهي استعدادات تدشين مركز لقاحات "كورونا" بحائل

ضمن الخطة الوطنية التي تنفِّذها الوزارة

بدأت وزارة الصحة أعمال البناء والتركيبات استعدادًا لتدشين مركز لقاحات "كورونا" بمنطقة حائل، وذلك في مركز المؤتمرات بمجمع أجا للطالبات بجامعة حائل.

وأظهرت الصور البدء بشكل فعلي في الاستعداد لتهيئة مركز لقاحات "كورونا" بحائل لتوفير اللقاح لأهالي منطقة حائل.

يأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفّذها وزارة الصحة.

وأظهر حساب تجمع حائل الصحي على تويتر جانبًا من أعمال المركز.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد حائل صحة حائل

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29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442 09:41 PM

ضمن الخطة الوطنية التي تنفِّذها الوزارة

"الصحة" تُنهي استعدادات تدشين مركز لقاحات "كورونا" بحائل

خالد السليمي

حائل

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بدأت وزارة الصحة أعمال البناء والتركيبات استعدادًا لتدشين مركز لقاحات "كورونا" بمنطقة حائل، وذلك في مركز المؤتمرات بمجمع أجا للطالبات بجامعة حائل.

وأظهرت الصور البدء بشكل فعلي في الاستعداد لتهيئة مركز لقاحات "كورونا" بحائل لتوفير اللقاح لأهالي منطقة حائل.

يأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفّذها وزارة الصحة.

وأظهر حساب تجمع حائل الصحي على تويتر جانبًا من أعمال المركز.

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لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد حائل صحة حائل

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