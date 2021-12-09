"غُروس" تتكفل بإجراء (350) جراحة عاجلة للمرضى المحتاجين بالرياض وحائل والباحة

بالتعاون مع جمعيات الرعاية الطبية.. وشملت عمليات إزالة العيون وزراعة قوقعة الأذن

تكفلت مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غُروس" بمتطلبات إجراء (350) عملية جراحية متنوعة لعددٍ من المرضى غير القادرين على تحمل نفقات العمليات، وممن هم على قوائم الانتظار بالمستشفيات الحكومية، وذلك بالتعاون مع عددٍ من جمعيات الرعاية الطبية والصحية في مناطق مختلفة بالمملكة العربية السعودية.



وفي التفاصيل، أوضح رئيس مجلس الأمناء في المؤسسة إبراهيم محمد السبيعي أن المؤسسة شرعت في تنفيذ هذا البرنامج استشعارًا منها بأهمية تقديم هذه الرعاية الطبية العاجلة، وتحقيقًا وترسيخًا لقيم ومبادئ التراحم والتكافل في المجتمع، والتي حثنا عليها ديننا الحنيف امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" متفق عليه.



وقال "السبيعي" إن مؤسسة غُروس الخيرية نفذت هذا البرنامج بالتعاون مع صندوق الوقف الصحي التابع لوزارة الصحة، وجمعية تعاطف الخيرية ببلجرشي بمنطقة الباحة، وجمعية عيوني الصحية بالرياض، وجمعية سفانة الصحية بحائل، والجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم بالرياض، وشملت هذه العمليات إزالة المياه البيضاء، أو عمليات متنوعة للعيون، وعمليات زراعة قوقعة الأذن، وعمليات تغيير مفاصل لبعض المرضى، وغيرها.



واختتم السبيعي تصريحه مؤكدًا أهمية قيام المؤسسات المانحة في دعم المجالات الصحية والعلاجية لتساعد الجهات الصحية الرسمية التي نفخر بجهودها ومنجزاتها وأعمالها في وطننا المبارك في ظل قيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل ما تقدمه مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" في ميزان حسنات الواقف والمؤسس محمد إبراهيم السبيعي رحمه الله وذريته والعاملين في المؤسسة.