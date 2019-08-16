المطلق محذراً: الكثير يتساهلون في القذف وهو جريمة تستلزم الحد

أكد أنه من كبائر الذنوب ويسقط العدالة

حذر عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق من التساهل في القذف برمي المحصن بالزنا أو اللواط أو نفي نسبه محذراً بأنه من كبائر الذنوب وأنه جريمة تستلزم الحد وتسقط العدالة!.

وكتب المطلق تغريدة في حسابه بتويتر قال فيها " ‏يتساهل كثير من الناس في القذف وهو رمي المحصن بالزنا أو اللواط أو نفي نسبه ويتجاهلون أنه من كبائر الذنوب وأنه جريمة تستلزم الحد وتسقط العدالة".

واستدل المطلق بقول الله تعالى: {والذين يرمُون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولئك هم الفاسقون}."

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16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440 10:21 PM

أكد أنه من كبائر الذنوب ويسقط العدالة

المطلق محذراً: الكثير يتساهلون في القذف وهو جريمة تستلزم الحد

عبدالحكيم شار

الرياض

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حذر عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق من التساهل في القذف برمي المحصن بالزنا أو اللواط أو نفي نسبه محذراً بأنه من كبائر الذنوب وأنه جريمة تستلزم الحد وتسقط العدالة!.

وكتب المطلق تغريدة في حسابه بتويتر قال فيها " ‏يتساهل كثير من الناس في القذف وهو رمي المحصن بالزنا أو اللواط أو نفي نسبه ويتجاهلون أنه من كبائر الذنوب وأنه جريمة تستلزم الحد وتسقط العدالة".

واستدل المطلق بقول الله تعالى: {والذين يرمُون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولئك هم الفاسقون}."

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