فريق جدة يستعد لنهائيات الجولة العالمية لكرة السلة 3X3

البطولة بتنظيم من وزارة الرياضة والفرق تصل غداً

يستعد فريق جدة لكرة السلة 3X3 ممثل كرة السلة السعودية لخوض غمار منافسة نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3X3 والتي ستحتضنها المملكة يومي 17 – 18 من شهر ديسمبر الجاري في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة، وتنظمها وزارة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة السلة وبإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA.

ويحتل فريق جدة حالياً المركز السابع في التصنيف العالمي بعد أن استطاع انتزاع المركز الأول في العاصمة التشيكية براغ في شهر سبتمبر الماضي وتحقيق مراكز متقدمة في الجولات الأخرى، ويواصل الفريق تحضيراته تحت إشراف مدربه السلوفيني إليش ومجموعة لاعبيه المكونة من قائد الفريق اللاعب رعد برناوي وكيفن كوري وأوفي ونمينا.

من جهته، أوضح الدكتور إبراهيم الشيخي المشرف العام على الفريق بأن الطموحات كبيرة في التقدم أكثر إلى الأمام هذا العام بعد النتائج الجيدة التي تحققت خلاله؛ وكان أبرزها تحقيق المركز الأول في جولة براغ لأول مرة في تاريخ كرة السلة السعودية بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق ليمان الصربي.

وأضاف الشيخي قائلاً: "جميع أعضاء الفريق يعملون من أجل المنافسة بقوة على لقب نهائيات الجولة العالمية التي تضم أقوى فرق العالم في هذه اللعبة المثيرة، فكما يعرف الجميع بأن النهائيات يتأهل لها أفضل 12 فريقاً في الترتيب العام، وبفضل الله ثم الدعم والتشجيع الذي نجده من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والمتابعة من اتحاد اللعبة ممثلاً في رئيسه الدكتور غسان طاشكندي؛ استطعنا الوصول إلى المركز السابع في التصنيف العالمي حتى الآن، وبالتالي تأهلنا إلى النهائيات ونتطلع لتحقيق لقب نهائيات جولة العالم والارتقاء في التصنيف العالمي".

وعلى صعيد متصل تبدأ الفرق المشاركة في التوافد إلى مدينة جدة غداً الثلاثاء استعداداً لانطلاق النهائيات العالمية، حيث يشارك بالإضافة لفريق جدة في الجولة النهائية فريق ريقا من لاتفيا حامل اللقب وفريقا أوب وليمان من صربيا وأنتوب البلجيكي وأمستردام الهولندي وشاكاي من ليتوانيا وبرنستون الأمريكي وسان جوان من بورتوريكو ولوزان السويسري وقاقارين الروسي وقراز الليتواني، فيما أكملت اللجنة المنظمة تحضيراتها لاستقبال الفرق المشاركة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.