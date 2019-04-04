العلوني يشهد "ختامي الزهور" بينبع الصناعية ويثمن جهود فريق العمل

"سبق" ترعى المهرجان إعلامياً وتستمر فعالياته حتى يوم غد الجمعة

رعى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني، حفل تكريم اللجان التنفيذية والمشاركين بمهرجان الزهور والحدائق الثالث عشر، المقام بحديقة المناسبات بمدينة ينبع الصناعية.

وثمن الرئيس التنفيذي الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في المهرجان، والتي أثمرت عن هذا النجاح وهذا المظهر المشرف، مشيراً إلى أن هذه الجهود تعكس احترافية شبابنا وقدرتهم على مواجهة التحديات.

وقال رئيس اللجان التنفيذية لمهرجان الزهور والحدائق المهندس صالح الزهراني، إن هذا العمل الذي تحقق وهذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الله، ثم متابعة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية المهندس عدنان العلوني، مشيراً إلى أن المهرجان لا ينتهي بانتهاء فعالياته بل سيتم عقد الاجتماعات لتقييم والتقويم تماماً، كما يتم بعد كل نسخة مقدماً شكره لجميع أعضاء اللجان التنفيذية والمتطوعين والمشاركين لدورهم في إنجاح هذه النسخة، مؤكداً أنه وسط جو مفعم بمشاعر السعادة تم تكريم جميع أعضاء اللجان التنفيذية والمشاركين بالمهرجان.





يذكر أن مهرجان الزهور الثالث عشر انطلق في الثامن والعشرين وترعاه "سبق" إعلامياً وتستمر فعالياته حتى غد الجمعة.