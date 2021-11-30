"هواوي" تطرح منتجات جديدة تحاكي الواقع والمستقبل لاحتياجات الأفراد والشركات

من بينها أجهزة الحواسيب المحمولة الذكية والشاشة الجديدة فائقة الانحناء

عبدالملك سرور- سرور: أعلنت شركة هواوي إطلاق منتجاتها الجديدة للمكتب الذكي ذي الأجهزة الفائقة في المملكة العربية السعودية، التي تشمل الأجهزة الحواسيب المحمولة الذكية بدقة 2.5 Kذات الأداء العالي HUAWEI MateBook 14s وHUAWEI MateBook 13s، والشاشة الجديدة فائقة الانحناء ذات معدل التحديث العالي HUAWEI MateView GT 27”، وسماعة HUAWEI FreeBuds Lipstick وساعة HUAWEI WATCH GT 3، ومكبر صوت HUAWEI Sound Joy والمزيد.

وفي التفاصيل، تندرج جميع تلك المنتجات الجديدة تحت مظلة الأجهزة الفائقة لدى هواوي؛ وهو ما يوفر تكاملاً سلسًا كما هو موضَّح في مجموعة المكتب الذكي.

وقال نائب رئيس الشركة، السيد بيل يو، على هامش الحفل الذي أقامته الشركة في الرياض: "إننا نقوم بإطلاق منتجات جديدة لمكتب فائق الذكاء وفق استراتيجية خاصة بنا في المملكة العربية السعودية. وتقع كل هذه المنتجات الجديدة تحت مظلة الأجهزة الفائقة من هواوي؛ وهو ما يوفر تكاملاً سلسًا بين جميع هذه الأجهزة؛ لتتحدث كلها لغة واحدة".

وتابع: "على مدى العامَين الماضيَين نفّذت هواوي التزامها بإنشاء قيمة للمستهلكين من خلال الابتكار، وسعت إلى تقديم تجربة ذكية عبر جميع السيناريوهات مدفوعة باستراتيجية "1 + 8 N" Ssemless AI Life. ، وهو ما يظهر بوضوح أكبر في تجربة (الجهاز الفائق) التي تُمكِّن أنواعًا مختلفة من المنتجات من مشاركة قدراتها ومعلوماتها بسلاسة؛ ما يوفر للمستهلكين تجربة ذكية عبر خمسة سيناريوهات عوامل رئيسية: المكتب الذكي واللياقة البدنية والصحة، والمنزل الذكي، والسفر السهل، والترفيه".

ولفت بيل يو إلى أن "الأجهزة الفائقة من هواوي للمكتب الذكي هو حلنا للعالم الجديد؛ إذ يوفر هذا النهج للأعمال والمهنيين القدرة على الاستفادة من تجارب المكتب الذكية عبر العديد من سيناريوهات مساحة العمل؛ فهو يوفر للمستخدمين، وخصوصًا أولئك الموجودين في أماكن عملهم، القدرة على استخدام أجهزة متعددة بسلاسة وذكاء بالاعتماد على أنواع مختلفة من السيناريوهات".

وفيما يخص حصة هواوي السوقية في مجال الأجهزة اللوحية في السوق السعودية، فإن هواوي منذ 2019 -وما زالت- في المرتبة الأولى في هذه الفئة. أما فيما خص مبيعات اللابتوبات فإنها زادت خلال سنتين بنحو 50 %.

وصممت هواوي لسيناريو المكتب الذكي النموذجي العديد من الأجهزة؛ لتعمل كجهاز واحد فائق، وليتم التبديل بين الاتصال السلكي واللاسلكي، وبين وضع العمل ووضع الاستخدام الشخصي بسهولة.

ويقدم حاسوبا HUAWEI MateBook 14s وHUAWEI MateBook 13s ، اللذان تم إطلاقهما حديثًا، القدرات المطورة للأجهزة الفائقة مع مزايا اتصال الأجهزة المبتكرة والمناسبة للسيناريوهات كافة.

حاسوبان ذكيان

يُعتبر جهازا HUAWEI MateBook 13s وs14، الحاسوبان المحمولان الذكيَّان بالأداء العالي ودقة 2.5K، إضافةً جديدة لسلسلة HUAWEI MateBook المصممة لتعزيز الإنتاجية الذكية، وهما غنيان بمزايا سلسلة MateBook HUAWEI التي تجمع بين التصميم الرائع والأداء القوي ومزايا الجهاز الفائق والتجربة الذكية. كما يفتح الحاسوبان آفاقًا جديدة بفضل شاشة العرض الكاملة التي تعمل باللمس بدقة 2.5K ، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، إضافة إلى معالج Intel® Core™ i7 من الجيل الحادي عشر، وإمكانات الجهاز الفائق مثل تعاون الأجهزة في السيناريوهات كافة التي تمزج الإبداع بالحياة اليومية؛ وهو ما يوفر تجربة جديدة وذكية في الإنتاجية.

ويتوافر الحاسوبان بداية من 24 نوفمبر بدءًا من 5999 ريالاً سعوديًّا. وتشمل باقة الهدايا التي تبلغ قيمتها 2042 ريالاً سعوديًّا: حقيبة ظهر HUAWEI CD60، HUAWEI Bluetooth Mouse Swift، MateDock 2 وM5Pro . ويستطيع المستخدمون في المملكة العربية السعودية تسجيل طلبهم المسبق من متجر هواوي عبر الإنترنت (حتى 1 ديسمبر)، والاستفادة من خصم خاص بقيمة 500 ريال سعودي.

ساعة HUAWEI WATCH GT 3

وأطلقت هواوي الجيل القادم من الساعات الذكية، ساعة HUAWEI WATCH GT 3 46 مم و42 مم من مجموعة مراحل القمر – Moonphase II.

إن ساعة HUAWEI WATCH GT 3 الجديدة، التي توفر تجربة مستخدم مطورة وأكثر قوة وملاءمة، أصبحت أكثر ديناميكية وذكاء. علاوة على مظهرها المألوف، والترقيات الشاملة، وتصميم الواجهة الجديدة، تأتي أيضًا مع مراقبة دقيقة للصحة واللياقة البدنية مع TruSeenTM 5.0 +، وعمر البطارية لمدة 14 يومًا مع تصميم جديد، وخطة تعديل ديناميكية ذكية. وتتوافر الساعة بدءًا من 8 ديسمبر بسعر 1049 ريالاً سعوديًّا، وعرض الطلب المسبق بين 8 و16 ديسمبر، الذي يتضمن مجموعة من الهدايا بقيمة 507.97 ريال سعودي، تشمل ما يأتي: ميزان قياس الدهون في الجسم من HUAWEI، سماعات هواوي بلوتوث لايت للرياضة باللون الأحمر، واشتراك في HUAWEI Music لمدة 3 أشهر (للمستخدمين الجدد فقط).

سماعة HUAWEI FreeBuds Lipstick

وأعلنت هواوي إطلاق سماعة HUAWEI FreeBuds Lipstick . تجمع سماعة HUAWEI FreeBuds Lipstick بشكل مثالي بين التصميم الفاخر والتكنولوجيا المتطورة. وتتوافر السماعة من خلال متجر HUAWEI ومتجر HUAWEI عبر الإنترنت بدءًا من 1 ديسمبر بسعر 999 ريالاً سعوديًّا، ومع عرض طلب مسبق بين 1 و7 ديسمبر يتضمن مقياس دهون الجسم من HUAWEI بقيمة 249 ريالاً كهدية.

شاشة فائقة الانحناء

تتميز شاشة 27” HUAWEI MateView GT بمعدل تحديث مذهل، يبلغ 165 هرتز، وانحناء يبلغ 1500R. وتقدم الشاشة المفاهيم الرائدة والابتكارات التقنية الجديدة في القطاع عبر تحسين القدرات الإنتاجية للأجهزة المحمولة، وتوفر شاشة أفضل، وأكثر حرفية وفاعلية.

ويتمكن عشاق الألعاب الإلكترونية باستخدام ماوس HUAWEI Wireless Mouse GT اللاسلكي، والجيل الجديد من لوحة مفاتيح HUAWEIاللاسلكية، من الاستمتاع بتجارب اللعب المثالية براحة لا متناهية. وسيتوافر الإصدار القياسي الجديد من الشاشةHUAWEI MateView GT 27 بسعر 1699 ريالاً سعوديًّا، ومع عرض مبكر بين 9 و15 ديسمبر يتضمن استردادًا نقديًّا قدره 200 ريال سعودي.

مكبِّر صوت HUAWEI Sound Joy

أطلقت هواوي أيضًا أول مكبر صوت محمول HUAWEI Sound Joy ، وهو مكبر صوت مدمج وأنيق ومحمول مصمم للاستخدام اليومي مع بطارية مدمجة ذات سعة كبيرة، تدعم ما يصل إلى 26 ساعة من وقت اللعب، ودعم الشحن السريع. وستتاح السماعة بدءًا من 8 ديسمبر بسعر 649 ريالاً سعوديًّا.

طابعة بإمكانات الجهاز الفائق

أعلنت هواوي أيضًا PixLab X1، أول طابعة مكتبية من العلامة، تحتوي على المزايا القوية، وتدعم خصائص الجهاز الفائق. وهي طابعة ليزر، يمكنها الطباعة بالأبيض والأسود فقط، وما يصل إلى 28 صفحة في الدقيقة. كما تدعم الطباعة التلقائية على الوجهين. وتعمل الطابعة أيضًا كآلة تصوير وماسحة ضوئية ذكية مسطحة.

تقنية Wi-Fi 6

قدمت شركة هواوي HUAWEI WiFi Mesh 7 وHUAWEI WiFi Mesh 3؛ لتوسيع مجموعة منتجاتها الخاصة بالتوجيه الشبكي. وتوفر أجهزة التوجيه الشبكية الذكية الجديدة من هواوي، والموجودة بحزمتين، سرعات اتصال Wi-Fi 6 Plus فائقة السرعة لما يصل إلى 250 جهازًا ضمن نطاق 6000 قدم مربع. كما أعلنت هواوي جهاز التوجيه الذكي HUAWEI WiFi AX2 Wi-Fi 6 الذي يعزز الإنتاجية والسعة المحسنة بشكل كبير لتوفير بث الفيديو بدقة عالية وأكثر سلاسة، وتجارب ألعاب أكثر استجابة عبر الإنترنت.. والمزيد. وتتيح للمستخدمين توصيل الوحدات المتعددة من HUAWEI WiFi AX2 بسهولة للحصول على تغطية Wi-Fi أفضل في مساحة العمل.

ويبدأ سعر HUAWEI WiFi Mesh 3 من 1199 ريالاً، وسعر HUAWEI WiFi Mesh 7 من 1999 ريالاً سعوديًّا، وسعر HUAWEI WiFi AX2 هو 209 ريالات سعودية مع عرض مبكر بين 2 و9 ديسمبر، الذي يتضمن مقياس وزن HUAWEI بقيمة 369 ريالاً سعوديًّا كهدية عند شراء أي من أجهزة التوجيه.