خطيرة.. الأمن السيبراني يحذّر من ثغرات في متصفحي "كروم" و"إيدج"

أوصى بسرعة تحديث المتصفحات للإصدار الأخير لتلافي هذه المشكل

أوضح المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أن شركتي "جوجل" و"مايكروسوفت" أصدرتا تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفحي "كروم" و"إيدج".

وبيّن المركز عبر حسابه في تويتر، أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات فيها وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز المستخدمين بسرعة تحديث المتصفحات للإصدار الأخير لتلافي هذه المشكلات.