شاهد.. حملة فجائية تزيل عربات وبسطات عشوائية من "المنطقة التاريخية" بالطائف

في تعاون مشترك بين الأمانة والجهات الأمنية

نفَّذت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "بلدية غرب الفرعية"، بالتعاون مع الجهات الأمنية، حملة مفاجئة على أصحاب العربات الجائلة، والبسطات العشوائية المخالفة، التي تنتشر بكثرة داخل المنطقة المركزية "المنطقة التاريخية" بوسط البلد، وتتسبب في تشويه المظهر العام، وتعرض المنتجات بشكل غير صحي، كما تعيق مرور المتسوقين وزائري المنطقة.

وتوعدت البلدية مَن يكرر تلك المخالفات بالوجود في المنطقة عبر تلك الوسائل غير النظامية، أو مزاولة البيع عبر البسطات العشوائية. فيما جرت مصادرة تلك العربات والبسطات بعد إزالتها، وتحذير أصحابها بعدم العودة.