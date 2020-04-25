"إغاثي الملك سلمان" يدشّن السلال الرمضانية "مكرمة خادم الحرمين للسودان"

لسد احتياجات قرابة 230 ألفاً بمناطق النزوح وتخفيف حدة الفقر

دشّن السفير السعودي لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر؛ السلال الرمضانية، مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لأشقائه بالسودان.

وقال جعفر؛ خلال حفل التدشين، إن المملكة العربية السعودية ظلت تقدم الدعم المتواصل للأشقاء بالسودان في جميع المجالات الإنسانية والاقتصادية ضمن جسور إنسانية ممتدة بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن السلال الغذائية سيقوم بتوزيعها مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية، في عدد من ولايات السودان؛ انطلاقاً من التوجيهات العليا لمقام الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، في إطار حرصهما واهتمامهما بدعم وعون السودان في المجالات المختلفة والإنسانية خاصة.

وشهد حفل التدشين حضور كبير مستشاري رئيس الوزراء السوداني دكتور الشيخ الخضر؛ ومفوض العون الإنساني الاتحادي وراعي منظمة الاغتنام الشيخ الدكتور إسماعيل الماحي؛ ورئيس وأعضاء المنظمة وأجهزة الإعلام المختلفة.

واستعرض السفير جعفر؛ خلال حديثه، جملة من المشروعات الإنسانية التي قدمتها السعودية للسودان، وعلى رأسها دعم متضرري السيول والفيضانات، وتوزيع السلال الغذائية في الفترة القليلة الماضية؛ فضلاً عن تدشين السلال الخاصة بتوفير احتياجات رمضان المعظم.

وأكّد استمرار بلاده في دعم السودان، خاصة في المجالات الإنسانية والمجالات الأخرى، مهنئاً الحكومة السودانية والمواطنين بحلول شهر رمضان المعظم، سائلاً الله أن يرفع الوباء عن الإنسانية جمعاء.

من جهته، أكّد مفوض العون الإنساني الدكتور علي عباس؛ أن مكرمة مركز الملك سلمان أتت في وقتها تماماً دعماً للفقراء والمحتاجين، سائلاً الله أن تتمتع المملكة العربية السعودية بدوام الاستقرار واستمرار جهودها في تقديم الخير للناس كافة، مؤكداً وقفة السودان مع بلاد خادم الحرمين الشريفين، وهي تقوم بدورها تجاه الإخوة والأشقاء والإنسانية جمعاء.

بدوره، أوضح راعي منظمة الاغتنام الشيخ الدكتور إسماعيل عثمان الماحي؛ أن مثل هذه الأعمال الكريمة تأتي ونحن بين يدي شهر رمضان المعظم، والناس أكثر حوجة لهذا الدعم، خاصة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا التي زادت من معاناة الناس.

وجدّد الماحي؛ شكره لجهود المملكة لدعم السودان سياسياً واقتصادياً عبر مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية؛ واصفاً الجهد المبذول بالملحمة الإنسانية.

وأكد أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، والشعب السعودي المعطاء، بالسودان يجد التقدير والاحترام من كل أفراد الشعب السوداني، ولسان حالهم يلهج بالشكر والتقدير والدعاء، بأن يمتعهم الله بالصحة والعافية، وأن يحفظ بلاد الحرمين من كل سوء.

وأكّد رئيس منظمة الاغتنام للتنمية البشرية منتصر البشير؛ أن المشروع ينفّذ بالشراكة مع منظمة الاغتنام؛ الشريك المنفّذ مع مركز الملك سلمان، ويستهدف عدداً من ولايات السودان ويقدم العون بكل احتياجات رمضان الأساسية من السكر والزيت والعصائر والتمور، وسيتم توزيع السلال في عدد من الولايات.

وأشار منتصر؛ إلى أن تكلفة السلال الغذائية بلغت 1,495,200 دولار أمريكي؛ لافتاً إلى أن هذه السلالات سيتم توزيعها في كل من ولايات: الخرطوم، وجنوب كردفان، وشمال دارفور، والبحر الأحمر، والنيل الأزرق، وسنار، ويقدر عدد المستفيدين من هذه السلال الغذائية بـ 229266 يمثلون أصحاب الحاجات في مناطق النزوح وتخفيف حدة الفقر.

وفي ختام الحفل، تمّ التعرُّف على محتويات السلال والاطمئنان على الجاهزية للتوزيع حيث طاف السفير وضيوف الشرف على المعرض المصاحب إيذاناً ببدء التوزيع بالمركز والولايات.

جدير بالذكر أن الحفل راعى الاشتراطات الصحية الخاصة بتجنب الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث جرى التباعد بين الحضور ولبس الكمامات وتقليل الحضور.