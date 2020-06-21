مدير شرطة عسير يقلد "الثبيت" رتبة عميد

قلَّد مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث، مساعد مدير شرطة المنطقة للشؤون الإدارية والمالية العميد عبدالله بن محمد الثبيت، رتبته الجديدة "عميد"؛ بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.

"سبق" تهنئ وتبارك لـ"الثبيت" الترقية، وتتمنى له حياة عملية موفقة.

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21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 04:18 PM

مدير شرطة عسير يقلد "الثبيت" رتبة عميد

صحيفة سبق الإلكترونية

عسير

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قلَّد مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث، مساعد مدير شرطة المنطقة للشؤون الإدارية والمالية العميد عبدالله بن محمد الثبيت، رتبته الجديدة "عميد"؛ بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.

"سبق" تهنئ وتبارك لـ"الثبيت" الترقية، وتتمنى له حياة عملية موفقة.

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