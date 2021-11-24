تفاعلاً مع "سبق".. "أمانة جدة": حي الأمير فواز الجنوبي مُدْرَج بالصيانة

تنتهي خلال الربع الثالث من 2022م.. والانتهاء من أعمال الإنارة خلال شهر

أوضحت أمانة محافظة جدة أن حي الأمير فواز الجنوبي مُدْرَج ضمن خطط الصيانة للشوارع والمتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثالث من عام 2022م وسيكون استمراراً لخطط التطوير للأحياء التابعة لبلدية الجنوب بموجب الاعتمادات المالية المتوفرة.

ولفتت الأمانة في ردٍّ تلقته "سبق" من مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي بالأمانة محمد بن عبيد البقمي أنه بحسب إفادة الإدارة المعنية فيما يخص الإنارة، فإن أعمال الصيانة لشبكة الإنارة قائمة بالموقع وسيتم الانتهاء منها خلال شهر.

وفيما يخص التشجير، قالت الأمانة: يوجد 6 حدائق عامة، ويتم ريها وصيانتها بصفة دورية ومنتظمة، عقب تقرير نشرته "سبق" بعنوان "شوارع مهترئة بلا أنوار.. قصة 20 عامًا في "حي الأمير فواز الجنوبي 2".

يذكر أن حي الأمير فواز الجنوبي 2 لا توجد به أي حديقة، لتكون متنفساً لأهالي الحي.