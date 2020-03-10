إحداهما معقل لـ"طالبان".. أمريكا تنسحب من قاعدتين في أفغانستان

يشكلان المرحلة الأولى من اتفاق واشنطن مع الحركة

بدأ الجيش الأميركي الانسحاب من قاعدتين في أفغانستان، إحداهما في ولاية تشكل معقلاً لحركة طالبان، بحسب ما أعلن مسؤول أميركي اليوم (الثلاثاء).

أفاد المسؤول الأميركي الذي رافض الكشف عن اسمه بأن هاتين القاعدتين تقعان في لشكر قاه عاصمة ولاية هلمند (الجنوب)، التي يسيطر عليها المتمردون إلى حد كبير، وفي ولاية هرات (غرب)، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن، الانسحاب يشكل المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي وقع في 29 فبراير (شباط) الماضي في الدوحة بين الولايات المتحدة والمتمردين.

ونص الاتفاق، على خفض عدد الجنود الأميركيين المتواجدين في البلاد من 12 ألفاً أو 13 ألفا إلى 8600 بحلول منتصف يوليو (تموز)، وسيتوجب إخلاء خمس قواعد من أصل عشرين قاعدة في البلاد.

وتعتبر هلمند مع ولاية قندهار المجاورة معقلاً لـ"طالبان"، وقد استهدفت فيها القوات الأميركية والبريطانية بشكل خاص على مدى 18 عامًا من النزاع الأفغاني.