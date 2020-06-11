قبل إعطاء طفلك "خافض الحرارة".. هنا 8 نصائح يجب اتباعها

إن لم تنخفض خلال 3 أَيام من تناوله يجب مراجعة الطبيب

يفضّل عدم التسرع في إعطاء الأطفال أدوية خافضة للحرارة؛ لكون الحرارة قد تكون استجابة من الجسم للميكروب، وبداية مقاومته.

يقدم أطباء الأطفال 8 نصائح نقلتها وكالة "سبوتنيك"، حيث ينبغي الانتباه لها قبل منح الطفل أدوية خافضة للحرارة، في ظل كثرة استعمالها هذه الفترة؛ لكون أحد أبرز أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد هو ارتفاع درجة الحرارة.

1– ليس دائماً ما ينجح الدواء في خفض الحرارة، إذا كان سبب ارتفاع الحرارة عدوى فيروسية ستستمر الحمى من 3 إلى 5 أَيام حتى تتغلب مناعة الطفل على الفيروس.

2– إذا كان الطفل رضيعاً ولم يُتم عامه الأول، يجب استشارة الطبيب قبل الاستعانة بخافض الحرارة.

3- يجب قياس حرارة الطفل، وإذا كانت أقل من 37.8 لا داعي لتناول خافض الحرارة.

4- يجب التأكد من أن الطفل لا يتناول أدوية أخرى تتفاعل مع مركب الباراسيتامول، الذي يعد المادة الفعالة في خوافض الحرارة.

5- يجب مراجعة الجرعة المناسبة للطفل حسب عمره ووزنه، حتى لا يتناول جرعة زائدة.

6- لا يجب أن يتناول الطفل خافض الحرارة عقب حصوله على التحصينات أو التطعيمات حتى لو كانت الحرارة مرتفعة؛ لكون ذلك يؤثر بالسلب على تأثير لقاح التطعيم.

7- باراسيتامول لا يتم وصفه للحرارة فقط، وإنما لتسكين الألم أيضاً، وإذا كان الطفل غير منزعج من الحرارة المرتفعة لا داعي للدواء.

8- إذا لم تنخفض حرارة الطفل خلال 3 أَيام من تناول خافض الحرارة، يجب مراجعة الطبيب فوراً.