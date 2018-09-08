الظلال المتمردة.. حين يتحول الظل إلى لوحة مدهشة

القط قد يصير فأراً

هل حدث في أحد الأيام أن فوجئت بظلك يصنع شكلاً أثار دهشتك؟ أو كنت تحمل شيئاً وفوجئت بظل مذهل جعلك تنظر إليه مرتين لتعرف ما هذا الشيء.

ويتساءل موقع " بورد باندا " للأخبار الخفيفة، ماذا يحدث عندما يتعب الظل من اتباع الأشخاص والأشياء طوال الوقت، ويتمرد عليهم؟ يمكن للظلال أن تنتج بعض الأوهام البصرية المذهلة، وتكون أشكالاً غير متوقعة، فالقط قد يصير فأراً، والشجرة تتحول إلى لوحة تشكيلية.

وقام الموقع بتقديم تقرير مصور عن مجموعة من الظلال التي تمردت وكونت أشكالاً ولوحات رائعة، فهي كما يصفها البعض شكلت حياة خاصة بها.