اعتزال التايب يجمع الهلال بالأهلي المصري.. 28 مارس

أعلن نادي الأهلي المصري مشاركته في اعتزال طارق التايب وذلك في مباراة ستجمعهم بالهلال يوم 28 مارس في الرياض.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي المصري:" الفريق سيشارك في مهرجان اعتزال طارق التايب نجم الكرة الليبية، يوم 28 مارس المقبل، جاء ذلك خلال الاتصالات التي جرت بين مدير الكرة بالأهلي واللاعب خلال الساعات الأخيرة لتحديد الموعد".



ويلعب الأهلي أمام الهلال في مهرجان اعتزال طارق التائب، بعد تحديد الموعد الجديد، بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة السويسري رينيه فايلر.



