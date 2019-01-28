





71

تسبّبت في انعدام الرؤية على الطرق السريعة

شاهد .. العاصفة الترابية تحزم شقراء ومراكزها

ضربت عاصفة ترابية محافظة شقراء والمراكز التابعة لها، صباح اليوم، وتسبّبت في انعدام الرؤية بشكل تام.

ورصدت "سبق"، تداعيات العاصفة التي مازالت تجتاح المحافظة.

وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت سرعة في الرياح السطحية وإثارة للغبار والأتربة على عدد من المناطق والمحافظات.