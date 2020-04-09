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"ترامب": توصلنا إلى صفقة لخفض الإمدادات بين 10و15 مليون برميل يوميًا

"رويترز": السعودية وروسيا تبحثان خفضًا نفطيًا غير مسبوق وسط تمنع أمريكي

تبحث منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون تتقدمهم روسيا، يوم الخميس تخفيضات قياسية في إنتاج النفط، لدعم الأسعار التي تدهورت بفعل جائحة فيروس كورونا، لكن المحادثات تشوبها خلافات داخلية وممانعة الولايات المتحدة للانضمام لأي تحرك.

وتراجع الطلب العالمي على الوقود بما يصل إلى 30 بالمئة بعدما أدت إجراءات مكافحة انتشار الفيروس لتوقف الطائرات والحد من استخدام السيارات وكبح النشاط الاقتصادي.

وبلغت أسعار خام القياس العالمي برنت أدنى مستوى في 18 عامًا الشهر الماضي ويجري تداول الخام بأقل من 34 دولارًا للبرميل، أي عند نصف مستويات نهاية 2019، مما وجه ضربة عنيفة لميزانيات الدول المنتجة للخام وصناعة النفط الصخري الأمريكي عالية التكلفة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه توصل إلى صفقة مع السعودية وروسيا يمكن أن تؤدي إلى خفض الإمدادات العالمية بين عشرة ملايين و15 مليون برميل يوميًا، بما يعادل عشرة إلى 15 بالمئة من الإمدادات العالمية، وهو خفض غير مسبوق.

وأشارت مصادر في أوبك إلى أن خفضًا كبيرًا كهذا ممكن إذا شاركت الولايات المتحدة. لكن واشنطن لا تُبدي استعدادًا للمشاركة.

وسيبحث وزراء من أوبك+، التي تشمل أعضاء أوبك وروسيا ومنتجين آخرين، إلى جانب مشاركين إضافيين الأمر في اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة الساعة 1400 بتوقيت جرينتش. وتلقت الولايات المتحدة دعوة للمشاركة.

وأشارت الرياض وموسكو، إلى أن اتفاقهما على تخفيضات جديدة أكبر بكثير سيعتمد على تخفيض الولايات المتحدة أيضًا للإنتاج.