"البيئة" تكثف حملتها التوعوية والوقائية لمكافحة الحشرات والذبابة البيضاء

دعت إلى اتباع الإرشادات الخاصة بالممارسات الزراعية الجيدة

يواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، تكثيف حملته التوعوية والوقائية لمكافحة الحشرات، ومنها مكافحة الذبابة البيضاء.

وأوضح قسم وقاية المزروعات بفرع الوزارة، أن الفرق الميدانية مستمرة طوال العام لمكافحة الحشرات ومنها الذبابة البيضاء، من خلال الزيارات المتكررة للمزارع في بعض المناطق المصابة والمجاورة لها، ورشها بالمبيدات الحشرية، داعياً إلى اتباع الإرشادات الخاصة بالممارسات الزراعية الجيدة.

وأفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أن الفرع ممثلاً بقسم وقاية المزروعات قد أولى جل الاهتمام بالجانب التثقيفي والمكافحة، خلال إقامة المحاضرات والندوات والتعريف بنوع هذه الحشرة، والتعاون مع الجمعيات الزراعية، والوقوف على المزارع وإرشاد المزارعين بالوسائل التي من شأنها تفادي الإصابة أو التقليل منها.