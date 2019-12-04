"العتيبي" ينال الماجستير في إدارة وقيادة التمريض

حصل المبتعث من جامعة بيشة، ياسر بن عبدالله العتيبي، على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف، في تخصص الإدارة والقيادة في التمريض، من جامعة نورثمبريا في نيوكاسل بالمملكة المتحدة.

وأعرب "العتيبي" عن سعادته بهذه الدرجة، ووصفها بالمُفرحة، متمنيًا من الله التوفيق.

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04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 07:57 PM

"العتيبي" ينال الماجستير في إدارة وقيادة التمريض

صحيفة سبق الإلكترونية

بيشة

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حصل المبتعث من جامعة بيشة، ياسر بن عبدالله العتيبي، على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف، في تخصص الإدارة والقيادة في التمريض، من جامعة نورثمبريا في نيوكاسل بالمملكة المتحدة.

وأعرب "العتيبي" عن سعادته بهذه الدرجة، ووصفها بالمُفرحة، متمنيًا من الله التوفيق.

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