"بر الشرائع" توزع أجهزة كهربائية جديدة وسلالاً غذائية ومساعدات مالية لـ 680 مستفيدًا

بإجمالي مساعدات مالية تخطت قيمتها 127 ألف ريال لسد احتياجات الفقراء والمحتاجين

أسهمت جمعية البر الخيرية بالشرائع بتوزيع أجهزة كهربائية وسلال غذائية ومساعدات مالية للأيتام والأرامل وتفريج كربة على 680 مستفيدًا فيما بلغ إجمالي تكلفة المساعدات المالية 127,494 ريالاً، وذلك في إطار استمرار العمل الخيري لدعم المحتاجين في أحياء الشرائع بمكة المكرمة.

من جانب آخر، كشف مدير عام الجمعية بندر بن صالح سمارة أن الجمعية وزعت 51 ألف ريال مساعدات مالية لأكثر من 199 يتيمًا وأرملة كما قدمت 76 ألف ريال لبرنامج تفريج كربة كما وزعت أجهزة كهربائية جديدة وسلالاً غذائية وعبوات سقيا ماء لأكثر من 425 مستفيدًا، وذلك خلال تقريرها لشهر أكتوبر الماضي.

وأشار "سمارة" إلى أن الجمعية استقبلت أكثر من 32 أسرة جديدة، مضيفًا أن مشروع تفريج الكربة يتم بصورة أسبوعية لخدمة مستفيدي الجمعية.



