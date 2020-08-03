المكسيك: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 439046

وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج

أعلنت المكسيك اليوم ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 439 ألفًا و46 حالة حتى الآن، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 47 ألفًا و746 حالة وفاة، بينما تعافى من الفيروس 342 ألفا و527 مريضًا.