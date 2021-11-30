متطوعون ينظفون شعيب الحيسية ويزرعون الأشجار بنادي سدوس

قاموا بزيارة القرية التراثية بالمحافظة ضمن مبادرة "لتكن خضراء"

نفذ نادي سدوس مبادرة مجتمعية تطوعية توعوية لمرتادي البراري، حيث تضمنت تنظيف جزء من مدخل شعيب الحيسية بهدف توعية مرتادي الشعيب وحثهم على الاستمتاع بالمكان والاهتمام بنظافته بعد الاستمتاع بالرحلة البرية وعدم ترك المخلفات وبقايا الطعام بمكان الجلوس .

جاء ذلك بحضور الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وبمشاركة الجمعية الجغرافية السعودية بجامعة الملك سعود والمشرف العام على ديوانية آل حسن التراثية عبدالعزيز الحسين، وعدد من رواد العمل التطوعي و الأكاديميين والمتخصصين بمجال البيئة والإعلاميين.

يأتي ذلك ضمن مبادرة الجمعية الجغرافية السعودية ( لتكن خضراء ) وبمشاركة الجمعية الكشفية بديوانية آل حسن وعدد من المهتمين بالعمل المجتمعي والتطوعي بغرس عدد من الأشجار قبالة بوابة النادي.

كما تضمنت المبادرة زيارة القرية التراثية بمحافظة سدوس والتي تميزت بحس التصميم والطابع المعماري القديم، وبناء المسجد بمدخل القرية وتعدد منازلها ومنافعها وبوابتها وغرفها وإطلالتها على مزارع النخيل من كل الاتجاهات .

ونوه الكاتب بالشئون الاجتماعية نواف آل الشيخ بهذه المبادرة المجتمعية وبالقائمين عليها حيث تحمل معها دلالات على حب العمل التطوعي والخدمة المجتمعية والسعي إلى إبراز دور المتطوعين بالعمل في مجال التطوع وقيامهم بدور إيجابي لخدمة المجتمع من خلال المشاركة الفعالة بالأعمال التطوعية .

وأكد على ضرورة أن نركز على تشجيع أبنائنا وأهمية تأسيس أطفالنا وحثهم على روح المبادرات المجتمعية وغرس في نفوسهم أهمية المحافظة على البيئة ومكتسباتنا الوطنية.