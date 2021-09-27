وسط غياب "بانيغا" و "العمار" .. الشباب يكثف تحضيراته لمواجهة الفيحاء

يكثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تحضيراته، لمواجهة نظيره الفيحاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت تدريبات الشباب، اليوم الاثنين، غياب الأرجنتيني إيفر بانيغا، عن التدريبات الجماعية، واكتفى بأداء تمارين استشفائية، يرافقة تركي العمار.



وانطلقت التدريبات بقيادة مدرب الفريق البرازيلي "شاموسكا"، بتمارين إحماء وتسخين ولياقة، وخصص المدرب بداية الحصة لتمارين الاستلام والتسليم من لمسة واحدة.