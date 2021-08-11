الألمانية "مونيكا" تقود دفة الأخضر "سيدات" فنيًّا

عين الاتحاد السعودي لكرة القدم، الألمانية "مونيكا ستاب" الحائزة على الرخصة التدريبية "يويفا برو" مدربةً للمنتخب السعودي الأول "سيدات".

وتمتلك "مونيكا" خبرة رياضية لأكثر من 25 عامًا، حققت خلالها العديد من الإنجازات.

وجاء خبر التعاقد عبر الحساب الرسمي لإدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي.

فيديو السيرة الذاتية للمدربة: https://twitter.com/saff_wfd