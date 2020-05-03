85 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2568 حالة

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، عن 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2568 حالة.

وقالت الوزارة: تسجيل (85) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)؛ منها (21) حالة لعمانيين، و(64) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (2568) حالة، وعدد الوفيات (12)، وتود الوزارة التأكيد أن سبعمائة وخمسين (750) حالة قد تماثلت للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 11:01 AM

ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2568 حالة

85 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، عن 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2568 حالة.

وقالت الوزارة: تسجيل (85) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)؛ منها (21) حالة لعمانيين، و(64) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (2568) حالة، وعدد الوفيات (12)، وتود الوزارة التأكيد أن سبعمائة وخمسين (750) حالة قد تماثلت للشفاء.

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سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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