"الحبوب" تعلن أسماء المرشحات لشغل الوظائف الإدارية

دعتهن إلى مراجعة الموارد البشرية لاستكمال إجراءات التعيين

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، أسماء المرشحات بصورة نهائية لشغل الوظائف الإدارية على بند الوظائف المؤقتة.

ودعت المؤسسة المرشحات إلى مراجعة الإدارة العامة للموارد البشرية (إدارة التوظيف والتواصل الداخلي)؛ لاستكمال إجراءات التعيين ومباشرة العمل، مصطحبات الوثائق المطلوبة للتوظيف.

وللاطلاع على أسماء المرشحات، الدخول عبر الرابط: https://www.sago.gov.sa/News/Get/?id=4432، ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على رقم الهاتف: 0112103333 تحويلة 2555-2666-2999-2525.