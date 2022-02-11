القوة الخاصة لأمن الطرق بعسير تطيح بمقيم بحوزته 60 كجم قات

اتّخذت بحقه الإجراءات النظامية وأحالته إلى جهة الاختصاص

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق قبضت على مقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزته أكثر من 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر داخل مركبته.

وذكر المتحدث أنه تم توقيفه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية، وأحيل إلى جهة الاختصاص.

القوة الخاصة لأمن الطرق

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11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443 04:53 PM

اتّخذت بحقه الإجراءات النظامية وأحالته إلى جهة الاختصاص

القوة الخاصة لأمن الطرق بعسير تطيح بمقيم بحوزته 60 كجم قات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق قبضت على مقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزته أكثر من 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر داخل مركبته.

وذكر المتحدث أنه تم توقيفه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية، وأحيل إلى جهة الاختصاص.

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القوة الخاصة لأمن الطرق

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