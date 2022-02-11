القوة الخاصة لأمن الطرق بعسير تطيح بمقيم بحوزته 60 كجم قات

اتّخذت بحقه الإجراءات النظامية وأحالته إلى جهة الاختصاص

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق قبضت على مقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزته أكثر من 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر داخل مركبته.

وذكر المتحدث أنه تم توقيفه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية، وأحيل إلى جهة الاختصاص.