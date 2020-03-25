جامعة شقراء: استمرارية التعليم والتقييم عن بُعد وفتح المجال لحذف المواد

"الأسمري" يثمن جهود أعضاء التدريس ويوصيهم بالتيسير على الطلاب والطالبات

أكد مدير جامعة شقراء على استمرارية الدراسة حتى نهاية الفصل الدراسي عن طريق التعليم الإلكتروني، مبيناً بأن تقييم الطلاب سيكون وفق الدليل الإرشادي الذي اعتمدته الوزارة.

وثمن "الأسمري" جهود أعضاء هيئة التدريس مقدماً شكره وتقديره لهم على ما يبذلون في التعليم عن بعد، وأوصى الجميع بالتيسير على الطلاب والطالبات مراعاة للظروف الاستثنائية، وتقديراً للصعوبات التي تواجههم.

وتفصيلاً؛ ترأس مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري اجتماع مجلس العمداء التشاوري الثالث عن بُعد، عبر منصة (Cisco Webex Meetings) بمشاركة جميع وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وذلك لمتابعة سير عملية التعليم الإلكتروني بالجامعة في الفترة الحالية.

وأقر مجلس العمداء في الاجتماع عدداً من التوصيات أهمها: التأكيد على استمرار العملية التعلمية عن بُعد (تعليم إلكتروني) حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي، حسب التقويم الأكاديمي، وستركز الجامعة على آلية التقويم المستمر خلال فترة التعليم عن بُعد مستفيدة من (الدليل الاستـرشادي لترتيبات الاختبارات والتقويم وأعمال الفصل الدراسي للجامعات خلال فتـرة تعليق الدراسة) المبلغ للجامعات بالتعميم الوزاري رقم ٨٢٥٣٠ في ٢٣-٧-١٤٤١هـ.

كما تضمنت التوصيات تمكين الطلاب من حذف الفصل الدراسي الحالي لمن يرغب، مع التأكيد بعدم دخول هذا الفصل في حال حذفه في مدة الدراسة، وسيتم الإعلان عن آلية ذلك خلال أسبوع من تاريخه لجميع طلاب وطالبات الجامعة عن طريق البوابة الإلكترونية للطلاب.





وقدم مدير الجامعة في نهاية الاجتماع شكره وتقديره لأعضاء هيئة التدريس على جهدهم العلمي المبذول، وحثهم على بذل المزيد من العطاء التعليمي، مع ضرورة التيسير على الطلاب والطالبات، مراعاة لهذه الظروف الاستثنائية، وتقديراً للصعوبات التي تواجههم.