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مركز العمليات الأمنية الموحد نبه في ذلك راجيًا السلامة للجميع

احترازيًّا.. إغلاق مؤقت لطريق الهدا في الاتجاهين بسبب الأمطار

أعلن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في مكة المكرمة عن إغلاق مؤقت لطريق الهدا في الاتجاهين.

وقال في تنبيه: إغلاق مؤقت لطريق الهدا نتيجة لهطول أمطار، ونودّ السلامة للجميع.

يذكر أن محافظة الطائف قد شهدت في الأيام الماضية أمطارًا تراوحت شدتها من غزيرة إلى متوسطة سالت على إثرها الأودية والشعاب.