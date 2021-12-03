"مَن شابَه أباه فما ظلم".."ميك شوماخر" في جدة لتخليد ذكرى والده

رغم حداثة سِنه.. فريق "هاس" يراهن على نجاحه

عندما يتطابق السلوك والتصرف بين الأب وابنه تقول العرب "مَن شابَه أباه فما ظلم". وفي عالم سباق سيارات الفورميلا1 غاب الأسطورة الشهير "مايكل شوماخر" بسبب المرض، وحضر ابنه "ميك" في حلبات الرالي. ورغم سِنه الصغيرة إلا أنه من المنتظر أن يخلد اسم والده الفائز بـ7 بطولات.

وعلى حلبة الفورميلا1 بكورنيش جدة بدأ الألماني الصغير "ميك شوماخر" اليوم الجمعة مقارعة الكبار لحصد أكبر عدد ممكن من النقاط، أو على الأقل تحسين مستواه من بين الـ 20 متسابقًا، والخروج بنتيجة أفضل من دورة المجر هذا العام التي حقق بها مركزًا متقدمًا (الـ12) مع حداثة تجربته التي لم تتجاوز عامًا كاملاً، غير أن فريق "هاس" يراهن على نجاحه.

ولن تنسى حلبات الفورميلا1 الأسطورة الألماني "مايكل شوماخر" الأب الذي تزعَّم السباقات العالمية، وخصوصًا مع "فيراري" عندما حقق الأول أعوام (2000، 2001، 2002، 2003 و2004). وإضافة للألقاب المتعددة حصد الجوائز الكبرى في فورمولا1؛ إذ حقق لقب أسرع المنطلقين، وأسرع التفاف.

وفي الوقت الذي يصارع فيه "شوماخر" الأب المرض عقب سقوطه على رأسه أثناء التزلج فإن "شوماخر" الابن يصارع في فورميلا1 على حلبة جدة بالسعودية أعتى المتسابقين، مثل الإنجليزي "هاميلتون"، والهولندي "فريشتابن".