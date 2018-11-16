الليلة في ملعب الأمير محمد بن فهد .. الأخضر المطعم بالعناصر الشابة يواجه اليمن (وديًا)

الحضور مجانًا للجماهير والسحب على سيارة .. استعدادًا لنهائيات كأس آسيا

يستضيف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره اليمني عند الساعة 7:30 مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس آسيا التي تحتضنها الإمارات في 5 من يناير المقبل.

وكان المنتخب السعودي قد دخل معسكره الإعدادي في الدمام الاثنين الماضي بحضور 25 لاعبًا وقع عليهم اختيار المدرب الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي.

ومن المتوقع أن يمنح المدرب الفرصة لأكبر قدر من اللاعبين خصوصًا العناصر الشابة بهدف الوقوف على مستوياتها ووضع تصوره النهائي حول جميع اللاعبين قبل تجمع أخير يسبق انطلاقة البطولة التي يطمح المنتخب في إحراز لقبها من جديد.

وشهدت التدريبات مشاركة سلمان الفرج بعد أن اكتفى في الحصة التدريبية السابقة بتدريبات في النادي الصحي لشعوره بآلام في الفخذ، كما شهدت التدريبات مشاركة سلطان الغنام بعد تأكد سلامته من الآلام.

ويلعب المنتخب السعودي حامل اللقب في 1984 و1988 و1996، في المجموعة الخامسة مع كوريا الشمالية ولبنان وقطر.

ويُشارك المنتخب اليمني في نهائيات كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، ووقع اليمن في المجموعة الرابعة مع العراق وإيران وفيتنام.