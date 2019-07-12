"السعودية للكهرباء": مهندسونا يعملون ومتأهبون لأي طارئ في قلب العاصفة بجازان

قالت إن فِرقها الميدانية تباشر أي انقطاع ناجم عن العواصف الترابية بالمنطقة

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن فِرقها الميدانية تباشر أي انقطاع ناجم عن العواصف الترابية التي تتعرض لها منطقة جازان اليوم الجمعة؛ وذلك لضمان موثوقية الخدمة، واستمرارها لأهالي منطقة جازان العزيزة.

وفي التفاصيل، أوضحت الشركة أن مهندسيها وفنييها السعوديين متأهبون لأي طارئ في المنطقة نتيجة هذه الظروف الجوية الصعبة، ولا يتوانون أبدًا في أداء واجبهم رغم العاصفة الترابية الشديدة.

وبيّنت أن فرقها الميدانية مجهزة بمعدات متطورة وفق أرقى المعايير العالمية؛ لتتعامل مع أي حالات انقطاع، أو استبدال أي تلفيات قد تتسبب بها هذه العواصف -لا قدر الله-، وتؤكد أنها تحرص على توفير هذه الإمكانات، وتطور أداء المهندسين والفنيين الميدانيين في مناطق ومدن ومحافظات السعودية كافة.