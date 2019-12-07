اختبارات "الجبن" و"السوق" و"الخنزير" لمنح الجنسية الأوروبية.. هنا التفاصيل

تعتبر شروطاً أساسية لمنح الجنسية

تعتبر منطقة الشنغن وهي مجموعة الاتحاد الأوروبي أكثر مناطق العالم لمنح الجنسية، وتتكون من 26 دولة أوروبية، لكنها بمثابة دولة واحدة تتوحد فيها القوانين، وخاصة قوانين منح اللجوء أو الجنسية، ويتمكن المسافرون من السياح من الانتقال من بلد أوروبي لآخر.

وتبرز قوانين منح الجنسية في الاتحاد الأوربي بأهمية الاختبار الأول، ومقابلة الشخص الذي يطلب منحه الجنسية، وتوجيه العديد من الأسئلة الصعبة التي لا يتوقعها الشخص الطالب للجنسية، ووفقاً لـ"يورو نيوز" ترصد "سبق" بعض أسئلة مقابلات منح الجنسية الأوروبية:

هل تعرف من أين تأتي "ركليت"؟ كان هذا أحد الأسئلة التي لم يتمكن بسببها دايفيد لويس من الحصول على الجنسية السويسرية، على رغم أنه بريطاني أمضى معظم سنوات حياته في سويسرا، والإجابة كانت أن "ركليت" نوع من الجبن السويسري الشهير من إقليم "فاليز" السويسري الناطق بالفرنسية.

فشلت فوندا يلماز المولودة في سويسرا لوالدين تركيين، في اجتياز اختبار الجنسية، على رغم أنها أمضت حياتها كلها في سويسرا، وكان السبب عدم المعرفة الكافية بإعادة تدوير الزيت والتسوق في سوق "ألدي" الشهير.

فشلت نانسي هولتون في الحصول على الجنسية السويسرية رغم أنها تعيش في البلاد منذ كانت في عمر الثامنة؛ بسبب مشاركتها في حملات ضد رعاة البقر وصيد الخنازير الصغيرة.

ويذكر أن معظم الاختبارات صُممت لمعرفة مدى قدرة المتقدم على التحدث بلغة الدولة التي يريد جنسيتها، إلى جانب معرفته بتاريخ وثقافة وطنهم، وتتطلب هذه الأمور الإقامة والتي تتراوح ما بين خمس سنوات في بريطانيا إلى عشر سنوات في إسبانيا.