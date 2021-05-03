"المسعودي" يحصل على الماجستير في الصحافة من جامعة أم القرى

حصل الزميل حاتم بن عبدالله المسعودي، على درجة الماجستير من جامعة أم القرى، قسم الإعلام، تخصص صحافة، بتقدير ممتاز.

جاء ذلك، بعد اعتماد اللجنة للبحث المقدم، بعنوان: "دور إدارات الاتصال المؤسسي في تحقيق الأهداف الاتصالية الاستراتيجية للمنشآت الصحية".

ويشغل "المسعودي" منصب المتحدث الرسمي، مدير إدارة التواصل في تجمع مكة المكرمة الصحي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بمدينة الملك عبدالله الطبية.

وأعرَبَ عن سعادته البالغة بحصوله على درجة الماجستير؛ مثمنًا الدور الكبير من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى، والدعم الكبير من الوالدين والعائلة والقيادات والزملاء في تجمع مكة المكرمة الصحي ومدينة الملك عبدالله الطبية.