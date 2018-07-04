انقلاب ناقلة رمال واحتراقها يغلق طريق جازان - المسارحة

فيما باشرت فرق الإطفاء والإنقاذ والجهات الأمنية والمرورية الحادثة

تسبب حادث انقلاب لناقلة رمال في احتراقها، فيما باشرت فرق الإطفاء والإنقاذ والجهات الأمنية والمرورية الحادثة.

وتسبب الحادث في إغلاق الطريق الدولي الرابط بين محافظة أحد المسارحة ومدينة جازان، مما اضطر الجهات الأمنية لوضع خطة طوارئ حتى لا يتعرقل سير المركبات.