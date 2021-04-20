"الحصيني": أجواء حارة نهاراً معتدلة ليلاً وهنا تهطل الأمطار

من خفيفة إلى متوسطة ومصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار

توقّع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الثلاثاء، أجواءً حارة نهاراً معتدلة ليلاً على معظم المناطق عدا المرتفعات الجبلية.

وأوضح الحصيني؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، أنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات: مكة المكرّمة، والباحة، وعسير، وجازان؛ تمتد إلى أجزاءٍ محدودة ومتفرقة من مناطق: تبوك والشمالية وغرب الجوف مع رياح مثيرة للأتربة والغبار.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد ونشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).