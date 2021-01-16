"كورونا" في الدول العربية.. 5872 إصابة في لبنان و1240 بالمغرب و706 بالأردن

سجَّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 5872 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 249158 إصابة.



وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 151027 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1866 حالة بعد تسجيل 41 حالة وفاة.



كما سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 458865.



وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 23 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 7911، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 433937.



وسجلت الأردن 706 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 313557 إصابة.



وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم بأن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 297245 حالة شفاء بعد تسجيل 1540 حالة إضافية، كما سجلت 16 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 4137 حالة.