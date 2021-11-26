وزير الخارجية يفتتح المبنى الجديد لسفارة المملكة بالبرازيل

اطلع على عمل الأقسام في المبنى

افتتح وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم المبنى الجديد لسفارة المملكة لدى البرازيل، وذلك على هامش زيارته الرسمية للبرازيل.



وقام وزير الخارجية بجولة تفقُّدية داخل مبنى السفارة الجديد مطلعًا على عمل الأقسام في المبنى.



والتقى خلال افتتاح المبنى الجديد منسوبي السفارة، مقدمًا لهم الشكر والثناء لما يقومون به من عمل دبلوماسي لتمثيل المملكة، وتعزيز العلاقات الثنائية مع البرازيل، والاهتمام والعناية بالرعايا السعوديين هناك.



حضر الافتتاح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل علي بن عبدالله باهيثم، والمدير العام لمكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.