الكاميرون .. ألعاب نارية تتسبب في كارثة تنهي حياة 16 شخصاً

إصابة 8 حالاتهم خطيرة

قتل 16 شخصاً في حريق ناجم عن ألعاب نارية في نادي ليفز الليلي في العاصمة الكاميرونية ياوندي، بحسب ما أعلنت حكومة الكاميرون، اليوم (الأحد).

وبينت وزارة الاتصالات أن التقرير الأولي يشير إلى 16 قتيلاً وثمانية مصابين حالاتهم خطيرة، جراء الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم، في وقت تستضيف فيه البلاد مباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وأضاف أن النيران أحرقت القاعة الرئيسية في النادي الواقع بحي باستوس الراقي في العاصمة، والذي تتخذه السفارات ومساكن الدبلوماسيين مقراً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأفادت الوزارة بأن الكارثة التي نجمت عن انفجارات الألعاب النارية التي كثيراً ما تستخدم في هذه الأماكن، التهمت أولا سقف المبنى ما أدى إلى انفجارين قويين للغاية، ما تسبب في حالة من الذعر والتدافع.